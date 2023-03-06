, есть погибшие и раненые

В центральном городе штата Джорджия - Атланте (США) произошла стрельба на вечеринке с участием 100 подростков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате инцидента 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Местная полиция заявила, что в связи с инцидентом пока никто не задержан, и неизвестно, сколько человек было причастно к инциденту.