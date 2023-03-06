https://news.day.az/world/1543834.html В США произошла стрельба среди подростков , есть погибшие и раненые
В США произошла стрельба среди подростков , есть погибшие и раненые
В центральном городе штата Джорджия - Атланте (США) произошла стрельба на вечеринке с участием 100 подростков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате инцидента 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Местная полиция заявила, что в связи с инцидентом пока никто не задержан, и неизвестно, сколько человек было причастно к инциденту.
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