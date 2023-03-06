В Вене начинает работу сессия Совета управляющих МАГАТЭ

Первая в текущем году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) откроется в понедельник в Вене.

Мероприятие, которое традиционно будет проходить в Венском международном центре, продлится до 10 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основными темами обсуждения, как ожидается, станут ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранская ядерная программа. Вместе с тем в центре внимания также будут вопросы ядерной и радиационной безопасности, укрепление деятельности МАГАТЭ, связанной с ядерной наукой, технологиями и применениями, ядерная проблема Корейского полуострова, осуществление Соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Сирии, передача ядерных материалов в контексте AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) и применение к этой инициативе во всех ее аспектах гарантий в соответствии с ДНЯО, проблема восстановления суверенного равенства в МАГАТЭ, а также кадровые вопросы.

Откроет заседание Совета управляющих генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Само же заседание является закрытым для прессы. По итогам мероприятия Гросси проведет итоговую пресс-конференцию.