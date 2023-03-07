В Италии произошла авария с участием сразу двух автомобилей Ferrari

В Италии произошло ДТП с участием двух автомобилей Ferrari: мужчины устроили гонки на иномарках.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водители спорткаров не справились с управлением и на высокой скорости въехали в бетонное ограждение. В результате столкновения один элитный автомобиль загорелся, передает телеканал "Известия". На месте аварии работали экстренные службы, пострадавших нет.