https://news.day.az/world/1543850.html У берегов Австралии произошло землетрясение
У берегов Австралии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 единицы было зафиксировано у побережья принадлежащего Австралии острова Маккуори.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное геологическое бюро страны.
Эпицентр располагался на расстоянии около 700 км к западу от острова, на котором расположена научная субарктическая станция Маккуори-Айленд, где живут и работают австралийские и новозеландские ученые, а также находится порт приписки научно-исследовательского флота Австралии.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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