https://news.day.az/world/1543865.html Мирный митинг перерос в беспорядки в Афинах - ВИДЕО
Мирный митинг перерос в беспорядки в Афинах - ВИДЕО
Мирный митинг в Афинах перерос в беспорядки: полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Хаос начался после того, как группа анархистов стала закидывать правоохранителей камнями, бутылками с зажигательной смесью и запускать в их сторону сигнальные ракеты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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