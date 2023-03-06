Мирный митинг перерос в беспорядки в Афинах

Мирный митинг в Афинах перерос в беспорядки: полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Хаос начался после того, как группа анархистов стала закидывать правоохранителей камнями, бутылками с зажигательной смесью и запускать в их сторону сигнальные ракеты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.