Сошёл с рельсов пассажирский поезд в Казахстане

В Казахстане сошёл с рельсов пассажирский поезд "Бишкек-Самара". По предварительной версии, в него врезался маневровый локомотив. Пассажиров пересадили в другие вагоны в этом же составе, никто не пострадал. В поезде было около 200 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.