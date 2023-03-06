https://news.day.az/world/1543873.html Сошёл с рельсов пассажирский поезд в Казахстане - ВИДЕО
Сошёл с рельсов пассажирский поезд в Казахстане - ВИДЕО
В Казахстане сошёл с рельсов пассажирский поезд "Бишкек-Самара". По предварительной версии, в него врезался маневровый локомотив. Пассажиров пересадили в другие вагоны в этом же составе, никто не пострадал. В поезде было около 200 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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