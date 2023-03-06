Турция может отказаться от F-16

Турция может отказаться от закупки F-16 у США и рассмотреть варианты замены, например, российскими истребителями. Об этом 6 марта сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 млрд", - сообщил он.

Эрхан отметил, что правительство Турции совершило ошибку, попросив у США F-16, поскольку американский конгресс до сих пор отказывается предоставить истребители под "каким-то предлогом". Помимо этого, Эрхан убежден, что F-16 устарели и стали неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами.

По его словам, Турции стоит изменить свое решение и обратить внимание на китайские или российские самолеты, а также европейский истребитель Eurofighter.