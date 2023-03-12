Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 60%, но остаются рекордными для данного времени года. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 3% выше средних многолетних значений из-за прохладного начала весны в регионе. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины составляют 41,5 млн куб. м, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему выросли до исторического рекорда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 4 марта, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 363 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 24 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 44,61 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 111-й день с момента достижения максимума их заполнения на 12% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 19 марта 2022 года, когда в них оставалось лишь 25,5% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 59,24% (на 21,17 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 64,32 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Текущая неделя в Европе в целом прогнозируется такой же прохладной, как и предыдущая, что будет удерживать отбор газа из хранилищ на высоком уровне для начала весны. Температуры во многих странах ЕС окажутся на уровне климатической нормы, и только к выходным ожидается потепление. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте составляет порядка 13%.

Европа продолжает наращивать поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему, которые во второй половине прошлой недели выросли до рекордного уровня. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 72% от максимума. Средняя цена закупки газа в марте упала до $509 за тысячу куб. м. А в пятницу, 3 марта, она и вовсе опустилась ниже $500 впервые с 23 августа 2021 года.