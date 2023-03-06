Британия хочет запретить нелегалам получать гражданство

Британские власти намерены ввести бессрочный запрет на въезд в королевство и получение гражданства для нелегальных мигрантов, которые переправляются в страну через пролив Ла-Манш на лодках. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не позволим нелегалам возвращаться в Соединенное Королевство после высылки", - заявил изданию источник в правительстве Великобритании. Сейчас им грозит запрет на въезд от 2 до 10 лет. Незаконно прибывающих в страну опасным морским путем власти намерены сразу высылать в Руанду, с которой заключено соответствующее соглашение, или другие "безопасные третьи страны".

Эти планы консервативного правительства, как считают эксперты, столкнутся с ожесточенным сопротивлением со стороны правозащитников. Запущенная еще бывшим премьером (2019-2022) Борисом Джонсоном программа отправки нелегалов в Руанду так и не начала реализоваться из-за позиции, занятой Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Некоторые британские политики в этой связи заявляют, что их страна должна выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Согласно статистике британского МВД, число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении четырех последних лет неуклонно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В минувшем году данный показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс, а в этом, по прогнозам, может превысить 65 тыс. Глава британского правительства Риши Сунак ранее назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.