Вспышка кори атакует Армению

Число зарегистрированных случаев заражения корью в Армении увеличилось до 20. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минздрав страны.

Отмечается, что госпитализированы 18 зараженных, их состояние оценивается как средней тяжести. Один из них уже выписан.

При этом 19 пациентов не вакцинированы, 1 принял одну дозу вакцины.

Отметим, что корь - острое вирусное, заразное заболевание, которое сопровождается сыпью, сухим кашлем и температурой.

