В Турции затопило побережье после нового землетрясения

Восточная часть Турции ушла под воду после нового землетрясения. Подземные удары вызвали гигантские волны, которые обрушились на Хатай, оттуда приходят кадры, как местные жители пытаются на машинах выбраться из города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, прибрежные районы почти полностью затоплены, а власти уже объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе.

6 марта ровно месяц с момента самого разрушительного в современной истории Турции землетрясения. Официальное число жертв приблизилось к 46 тысячам человек.