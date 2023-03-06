https://news.day.az/world/1543945.html Сверхмощная вспышка произошла на Солнце - ВИДЕО
Сверхмощная вспышка произошла на Солнце - ВИДЕО
Всплеск по-настоящему космической силы произошел на Солнце. На кадрах виден сам сильный взрыв, после которого начинается извержение плазмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам специалистов, такая активность на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле и отразиться на здоровье населения, а также может вызвать помехи в работе космических аппаратов.
Уже известно, что сверхмощная вспышка оставила жителей Северной и Южной Америки без радиовещания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре