Сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Всплеск по-настоящему космической силы произошел на Солнце. На кадрах виден сам сильный взрыв, после которого начинается извержение плазмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам специалистов, такая активность на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле и отразиться на здоровье населения, а также может вызвать помехи в работе космических аппаратов.

Уже известно, что сверхмощная вспышка оставила жителей Северной и Южной Америки без радиовещания.