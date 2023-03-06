Китай выступил против любых «политических манипуляций» вокруг COVID-19

Власти Китая одобряют мировое расследование по пандемии коронавируса, связанное с поиском причины появления COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По ее словам, китайская сторона направила наибольшее количество информации по этому вопросу, в отличии от тех же США.

"Китай всегда поддерживал и принимал участие в международном расследовании причин возникновения вируса, основанном на научных факта. В то же время он выступает против любых форм политических манипуляций вокруг данного вопроса", - отметила Мао Нин.

США и другие западные государства не раз пытались обвинить Китай в начале пандемии коронавируса, а также предоставлении не полной информации по эпидемии. В частности, в Вашингтоне не исключали, что COVID-19 был создан в одной из китайских лабораторий. При этом пока американская сторона не предоставила каких-то доказательств своей версии.