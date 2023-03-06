В Нидерландах растут случаи заболевания чесоткой

Число заболевших чесоткой в Нидерландах растет и в данный момент находится на самом высоком уровне с начала декабря прошлого года, заявил исследовательский институт Nivel, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что на каждые 100 тыс. жителей Нидерландов приходится 42 больных чесоткой.

"Это число не предел. Однако трудно предсказать, будет ли заболевших больше или меньше", - рассказала старший научный сотрудник Nivel Мариетт Хуивельд.

Согласно данным экспертов, число детей в возрасте до 4 лет, заразившихся чесоткой, поражает воображение. На данный момент большая вспышка чесотки среди детей зафиксирована в провинции Оверэйссел на востоке страны.

Напомним, чесотка - кожная инфекция, вызываемая чесоточными клещами. Передается от человека к человеку в результате продолжительного прямого контакта или прикосновения. Крошечные клещи роют ходы в верхних слоях кожи и откладывают яйца, вызывая сильную зудящую сыпь.

Число случаев заражения чесоткой в Нидерландах растет с октября 2021 года.