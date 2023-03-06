Квартира загорелась на 23-м этаже в Москве

Квартира загорелась в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар произошел на 23-м этаже.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, запечатлено, как человек стоит у открытого окна, из которого идет черный дым.

В пресс-службе столичного управления МЧС в комментарии РЕН ТВ сообщили, что в квартире горели личные вещи и мебель. Пожар был полностью ликвидирован в 13:13. Никто не пострадал.