https://news.day.az/world/1544051.html Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит огромный срок
Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит огромный срок
Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит более 3 тысяч лет тюрьмы, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
13-й уголовный суд Стамбула назначил на 9-10-11 мая первые заседания по делу, обвиняемыми в котором фигурируют 36 человек, в том числе исполнительница теракта Ахлям аль-Башир.
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