Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит огромный срок

Обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит более 3 тысяч лет тюрьмы, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

13-й уголовный суд Стамбула назначил на 9-10-11 мая первые заседания по делу, обвиняемыми в котором фигурируют 36 человек, в том числе исполнительница теракта Ахлям аль-Башир.