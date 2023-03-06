В Японии истребитель F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На базе в Японии боевой самолет F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако никто не пострадал. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел на авиабазе Нютабару военно-воздушных сил самообороны Японии в префектуре Миядзаки. Сообщается, что истребитель готовился к вылету по тревоге из-за иностранных самолетов. Однако взлет был прерван поскольку самолет выкатился на траву. Министерство обороны выясняет причины произошедшего.