Саудовская Аравия разместит депозит в Центробанке Турции

Эр-Рияд и Анкара заключили соглашение, в соответствии с которым Саудовский фонд развития разместит в Центральном банке Турции депозит в размере $5 млрд. Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном на его сайте в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документом поставили министр туризма Саудовской Аравии, председатель совета директоров фонда Ахмед аль-Хатыб и глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу. Как отмечается в заявлении, Эр-Рияд заключил соглашение с турецким регулятором по инициативе короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.