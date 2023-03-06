Новая суперяхта Джеффа Безоса за $500 млн вышла в Северное море

Суперяхта Koru стоимостью $500 млн под кодовым названием Y721, принадлежащая компании Amazon Джеффа Безоса, вышла в Северное море. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испытания 127-метрового судна состоялись спустя несколько месяцев после того, как яхту планировалось передать 59-летнему миллиардеру. В середине февраля она вышла из Роттердама и отправилась в море.

Эксплуатация Koru будет обходиться примерно в $25 млн в год. На судне могут разместиться 18 гостей, для их обслуживания потребуется команда из 40 моряков. Яхта сделана из алюминия и стали, имеет три палубы, включая одну с бассейном.

Корабль будет сопровождать меньшее 75-метровое вспомогательное судно, где будут располагаться вертолетная площадка, автомобили, гидроциклы, скоростные катера и, возможно, даже личная подводная лодка Безоса.

Еще недостроенная яхта миллиардера вызвала споры в прошлом году после сообщения о том, что голландским властям придется разобрать исторический мост Конингсхавен, поскольку 40-метровая стальная конструкция не позволит пройти судну с его 70-метровыми мачтами.