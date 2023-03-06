В Эстонии захотели увеличить личный состав армии почти в два раза

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением увеличить личный состав Сил обороны республики в условиях военного времени почти в два раза. Об этом сообщается на сайте эстонского военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр отправил на согласование законопроект, по которому верхний предел численности личного состава хотят увеличить с 26,7 тысячи до 43,7 тысячи человек. Теперь в верхний предел численности личного состава армии военного времени включены Силы обороны (около 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 20 тысяч) и резервисты.

Уточняется, что личный состав военного времени может быть созван лишь после объявления в стране мобилизации.