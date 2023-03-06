В Чехию поступила первая партия дизельного автомобильного топлива из США. Об этом сообщило в понедельник агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, солярка после транспортировки в Европу из штата Луизиана доставлена в республику несколькими железнодорожными составами. Топливо находится на складах государственного предприятия Сepro. На автозаправочные станции республики оно поступит через три-шесть недель.

Партия топлива была куплена в США после того, как власти Чехии решили отказаться от поставок энергетического сырья из России. В Чехию в это время большая часть дизельного автомобильного топлива поступает из Германии, Австрии и Польши.