В Польше увидели угрозу демографического кризиса

На Польшу летит метеорит демографического кризиса, заявил президент Института государственных финансов Польши Славомир Дудек, 6 марта пишет Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

К такому выводу Дудек пришел после ознакомления с анализом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по одному из сценариев которой государственный долг Польши может вырасти к 2050 году до 140% ВВП.

Этот сценарий предполагает, что Польша не предпримет каких-либо шагов в своей внутренней политике. Дудек подсчитал, что долг в этом случае составит 4 трлн злотых.

Основной причиной давления на финансовые институты ОЭСР считает стареющее население страны. В качестве решения европейские аналитики предлагают повысить пенсионный возраст до 67 лет для женщин и мужчин или повысить налоги.