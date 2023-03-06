Массовое отравление школьников в Японии

Школьники в Японии отравились йогуртом, который принес на урок учитель, пишет Sora News. Педагог сам предложил детям попробовать продукт, заявив, что он домашнего производства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, 72-летний учитель естествознания накормил шесть учеников и пять сотрудников школы йогуртом, который сделал сам. Через два часа у тех, кто попробовал угощение, начались боли в желудке и приступы рвоты, сопровождаемые сильной мигренью. Сообщается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"Я хотел, чтобы они узнали о молочной кислоте с помощью экспериментов. Хотел донести до них, что есть бактерии, которые полезны в нашей жизни", - сказал учитель после инцидента.

Школьный совет в настоящее время расследует, что именно пошло не так в процессе приготовления йогурта и вызвало пищевое отравление. О том, понес ли учитель наказание, не сообщается.