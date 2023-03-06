Во Франции поджигают баррикады

Во Франции протестующие вышли на улицы Руаны. На проезжей части они поджигают баррикады, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Демонстранты остановили движение транспорта в коммуне Лескен (там находится ключевая для региона железнодорожная станция). Солидарность с работниками выразили и студенты: в университете устроили забастовку учащиеся Сорбонны.

Так Франция готовится к масштабным забастовкам. В канун международного женского дня, 7 марта, на улицы выйдут десятки тысяч жителей Пятой республики. Они выступят против пенсионной реформы.

Масштабные манифестации планируется провести завтра. По сообщениям министра транспорта, эта акция протеста станет "одним из самых трудных дней, какие только знали французы".

Дальнобойщики намерены перекрыть дороги. Власти ожидают огромные пробки и перебои с движением. Как пишет французская пресса, из-за забастовок пострадает логистика, а последствия затронут все отрасли экономики.