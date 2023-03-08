Британия хочет купить разведывательные воздушные шары

Минобороны Великобритании рассматривает возможность купить несколько разведывательных воздушных шаров для наблюдения за "враждебными государствами", пишет газета Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 году британские власти заключили соглашение на сумму 100 млн фунтов ($120 млн) с американской компанией Sierra Nevada Corporation на разработку стратосферных беспилотных воздушных систем. Эта работа осуществляется в рамках проекта британского Минобороны под названием Aether.

Разведывательные воздушные шары летают на высоте 15-24 км.

Лондон подтвердил свою заинтересованность в их приобретении после тестовых полетов над городом Пейдж (штат Аризона) прошлой осенью.

Запланирован 60-дневный испытательный полет аппарата. Также изучаются возможности инвестиций в разработку конвенциональных беспилотников, которые могли бы работать в стратосфере.