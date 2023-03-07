Японии пришлось уничтожить новейшую ракету-носитель H3 после запуска

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило самоуничтожение новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 практически сразу после пуска. Они оказались вынуждены так поступить, поскольку не удалось запустить вторую ступень ракеты, заявили в агентстве во время прямой трансляции взлета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ракета несла на себе японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за потенциальными стихийными бедствиями.

Первый запуск H3 должен был состояться 17 февраля, однако тогда ракета просто не смогла оторваться от земли.

H3 являлась крупнейшей ракетой-носителем Японии на жидком топливе. Длина ракеты составляла 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. Ее создавали в качестве преемника ракеты H-2A, эксплуатируемой с 2001 года.