В давке на концерте в США погиб человек
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Один человек погиб, восемь пострадали в давке на концерте в штате Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным следователей, несколько гостей услышали звуки, похожие на стрельбу. Испуганная толпа побежала к выходу и создала давку. При этом, как сообщают правоохранительные органы, нет доказательств того, что стрельба действительно была.