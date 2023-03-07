В давке на концерте в США погиб человек

Один человек погиб, восемь пострадали в давке на концерте в штате Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным следователей, несколько гостей услышали звуки, похожие на стрельбу. Испуганная толпа побежала к выходу и создала давку. При этом, как сообщают правоохранительные органы, нет доказательств того, что стрельба действительно была.