Жилой дом в Штутгарте частично обрушился после взрыва

В немецком Штутгарте взорвался жилой дом. Часть здания обрушилась и загорелась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщают СМИ, спасатели продолжают искать 85-летнего мужчину и женщину. 60 жителей соседних домов эвакуированы. По предварительной информации, причиной взрыва стал газ.