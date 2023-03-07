https://news.day.az/world/1544191.html Жилой дом в Штутгарте частично обрушился после взрыва - ВИДЕО
Жилой дом в Штутгарте частично обрушился после взрыва - ВИДЕО
В немецком Штутгарте взорвался жилой дом. Часть здания обрушилась и загорелась.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщают СМИ, спасатели продолжают искать 85-летнего мужчину и женщину. 60 жителей соседних домов эвакуированы. По предварительной информации, причиной взрыва стал газ.
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