"Химический" пожар в Канаде

Что именно горит в канадском Монреале неизвестно, но социальные сети уже спешат этот пожар назвать "химическим".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"После химических пожаров в Норвегии, Огайо, Луизиане, Техасе, Гавайях и Италии только за одну неделю, закономерность хорошо видна", - отмечается в одном из комментариев.