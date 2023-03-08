https://news.day.az/world/1544206.html "Химический" пожар в Канаде - ВИДЕО
"Химический" пожар в Канаде - ВИДЕО
Что именно горит в канадском Монреале неизвестно, но социальные сети уже спешат этот пожар назвать "химическим".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"После химических пожаров в Норвегии, Огайо, Луизиане, Техасе, Гавайях и Италии только за одну неделю, закономерность хорошо видна", - отмечается в одном из комментариев.
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