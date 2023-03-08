"Химический" пожар в Канаде
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Что именно горит в канадском Монреале неизвестно, но социальные сети уже спешат этот пожар назвать "химическим".  

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"После химических пожаров в Норвегии, Огайо, Луизиане, Техасе, Гавайях и Италии только за одну неделю, закономерность хорошо видна", - отмечается в одном из комментариев.