В Мексике необычным способом помогают пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Мексиканские бойскауты создают гигантскую "геральдическую лилию", содержащую более миллиона банок, собранных в помощь пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.