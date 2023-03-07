https://news.day.az/world/1544209.html В Мексике необычным способом помогают пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии - ВИДЕО
В Мексике необычным способом помогают пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии - ВИДЕО
В Мексике необычным способом помогают пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.
Мексиканские бойскауты создают гигантскую "геральдическую лилию", содержащую более миллиона банок, собранных в помощь пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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