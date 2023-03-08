Испания попросила США забрать загрязненную плутонием после аварии 1966 года землю

МИД Испании обратился с официальной просьбой к США забрать землю, которая была загрязнена плутонием после авиакатастрофы над поселком Паломарес, относящимся к автономному сообществу Андалусия, которая в 1966 году привела к потере четырех термоядерных бомб. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, Испания и США в 2015 году подписали политическое обязательство для перевода загрязненных территорий в пустыню штата Невада. Теперь испанский МИД обратился к Соединенным Штатам с официальной просьбой забрать землю, но американская сторона пока не ответила.

Отмечается, что плутонием загрязнено 50 тыс. куб. метров почвы.