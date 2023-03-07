Известный небоскреб Нью-Йорка осветили цветами турецкого флага
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Известный небоскреб "Empire State Building" в Нью-Йорке осветили цветами флага Турции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал TRT Haber.

Отмечено, небоскреб осветили в память жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции.