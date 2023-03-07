https://news.day.az/world/1544247.html Тяжелое ДТП в Армении - пострадали сотрудники правительства
Сайт криминальных новостей сообщает, что в результате ДТП пострадали 13 человек, и они были госпитализированы в медцентр с травмами разной степени.
Тяжелое ДТП в Армении - пострадали сотрудники правительства
Автобус, перевозящий сотрудников правительства Армении, рано утром 7 марта попал в ДТП на проспекте Монте Мелконяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Это служебный автобус, который перевозит сотрудников правительства. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь", - отметили в полиции.
Сайт криминальных новостей сообщает, что в результате ДТП пострадали 13 человек, и они были госпитализированы в медцентр с травмами разной степени.
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