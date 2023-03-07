Тяжелое ДТП в Армении

Автобус, перевозящий сотрудников правительства Армении, рано утром 7 марта попал в ДТП на проспекте Монте Мелконяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Это служебный автобус, который перевозит сотрудников правительства. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь", - отметили в полиции.

Сайт криминальных новостей сообщает, что в результате ДТП пострадали 13 человек, и они были госпитализированы в медцентр с травмами разной степени.

