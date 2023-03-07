Сильное землетрясение на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 14 км к юго-западу от города Компостела с населением около 42,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.