https://news.day.az/world/1544250.html Сильное землетрясение на Филиппинах
Сильное землетрясение на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 14 км к юго-западу от города Компостела с населением около 42,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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