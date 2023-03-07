В Турции назвали условие для запуска газового хаба

Поправки в законодательство потребуются, чтобы запустить работу газового хаба в Турции.

Об этом во вторник сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша цель - в течение этого года все запустить. В пару законов нужно будет внести поправки, и этот вопрос будет внесен в ближайшую повестку нашего парламента. После этого большая часть юридической инфраструктуры хаба будет завершена", - цитирует министра газета Star.