https://news.day.az/world/1544278.html В Турции назвали условие для запуска газового хаба
В Турции назвали условие для запуска газового хаба
Поправки в законодательство потребуются, чтобы запустить работу газового хаба в Турции.
Об этом во вторник сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наша цель - в течение этого года все запустить. В пару законов нужно будет внести поправки, и этот вопрос будет внесен в ближайшую повестку нашего парламента. После этого большая часть юридической инфраструктуры хаба будет завершена", - цитирует министра газета Star.
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