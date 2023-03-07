Город в России затопило кипятком, жители остались без тепла
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Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за порыва на теплотрассе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Одну из центральных площадей полностью залило кипятком. Сейчас последствия прорыва пытаются устранить. Пострадавших нет.