https://news.day.az/world/1544310.html Город в России затопило кипятком, жители остались без тепла - ВИДЕО
Город в России затопило кипятком, жители остались без тепла - ВИДЕО
Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за порыва на теплотрассе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Одну из центральных площадей полностью залило кипятком. Сейчас последствия прорыва пытаются устранить. Пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре