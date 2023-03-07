Об Илоне Маске снимут документальный фильм

Об американском миллиардере, главе Tesla и SpaceX Илоне Маске снимут документальный фильм, в котором "подробно и без прикрас" рассмотрят его личность. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссером проекта выступит американский документалист Алекс Гибни. "Я работаю над этим проектом в течение некоторого времени. Я очень взволнован!" - сказал он.

Гибни снял документальный фильм о пытках в военных тюрьмах "Такси на темную сторону", который удостоился "Оскара" в 2008 году. Также он выступил в качестве автора таких проектов, как "Стив Джобс: человек в машине", "Гражданин Х" и "Нулевые дни".