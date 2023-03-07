Германия смогла сэкономить газ

Германия смогла справиться со сложностями в энергетической сфере, с которыми она столкнулась в начале зимы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что стране отчасти удалось перевыполнить свои цели по экономии газа. Шольц напомнил, что изначально предполагалось, что подземные газовые хранилища будут заполнены на 40 процентов к концу сезона, а на деле уровень заполненности сейчас составляет 70 процентов.

Как говорил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, усилия немецких властей по снижению зависимости от российских энергоресурсов не остались без последствий. По его словам, поставки газа из России в начале 2022 года составляли более 55 процентов снабжения ФРГ.