Турецкие метеорологи предупредили об опасности схода лавин

Турецкие метеорологи предупредили о риске схода лавин во внутренних районах Восточного Причерноморья и высокогорных районах Восточной Анатолии. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, из-за лавинной опасности местных жителей просят быть осторожными.

Уточняется, что в некоторых районах Турции образовался высокий снежный покров из-за обильных осадков.

"В северо-северо-восточной и восточной частях Турции есть горные районы с топографическими и метеорологическими условиями, подходящими для схода лавин", - говорится в сообщении.