https://news.day.az/world/1544340.html Турецкие метеорологи предупредили об опасности схода лавин
Турецкие метеорологи предупредили об опасности схода лавин
Турецкие метеорологи предупредили о риске схода лавин во внутренних районах Восточного Причерноморья и высокогорных районах Восточной Анатолии. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, из-за лавинной опасности местных жителей просят быть осторожными.
Уточняется, что в некоторых районах Турции образовался высокий снежный покров из-за обильных осадков.
"В северо-северо-восточной и восточной частях Турции есть горные районы с топографическими и метеорологическими условиями, подходящими для схода лавин", - говорится в сообщении.
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