Ущерб от землетрясений в Турции уже превысил $100 млн

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон заявила, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысит $100 миллиардов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что оценка еще продолжается, она будет завершена к конференции доноров ЕС в Брюсселе 16 марта.

"Уже сейчас ясно, что ущерб составит более $100 миллиардов", - заявила Винтон на брифинге в Женеве.

По ее данным, в результате землетрясения более 200 тысяч зданий, в которых расположены свыше 600 тысяч квартир и офисов, были разрушены.