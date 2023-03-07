Meta готовится уволить тысячи сотрудников

Компания Meta готовится сократить тысячи сотрудников уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о второй за четыре месяца волне увольнений из компании. В ноябре Meta сократила порядка 11 тыс. сотрудников в попытке оптимизировать свои расходы.

Новая фаза сокращений должна произойти уже на нынешней неделе, утверждают источники. Высшее руководство компании уже направило топ-менеджерам и вице-президентам письма с просьбой предоставить списки сотрудников, от которых "можно отказаться". Сообщается, что такая спешка связана в том числе с тем, что глава Meta Марк Цукерберг говорится уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Как утверждает Bloomberg, если ноябрьские сокращения стали для многих сюрпризом, то новая волна увольнений была ожидаема - особенно учитывая тот факт, что Цукерберг назвал 2023 год для Meta "годом эффективности".