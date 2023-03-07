https://news.day.az/world/1544386.html Два самолета столкнулись в небе в Италии - ВИДЕО
Два самолета столкнулись в небе в Италии - ВИДЕО
Два самолета столкнулись во время полета в Италии.
Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел в небе недалеко от Рима во время учений.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один из лайнеров потерял крыло, в результате чего оба судна разбились.
На кадрах видео запечатлен пожар после падения самолетов. Судя по всему, обломки лайнера рухнули на автомобиль, который вспыхнул.
Издание отмечает, что в небе находились самолеты Piaggio Siae 208, принадлежащие ВВС Италии. Они вылетели из аэропорта Гвидонии "Альфредо Барбьери".
Отмечается, что на борту каждого из них был пилот.
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