Два самолета столкнулись в небе в Италии

Два самолета столкнулись во время полета в Италии.

Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел в небе недалеко от Рима во время учений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один из лайнеров потерял крыло, в результате чего оба судна разбились.

На кадрах видео запечатлен пожар после падения самолетов. Судя по всему, обломки лайнера рухнули на автомобиль, который вспыхнул.

Издание отмечает, что в небе находились самолеты Piaggio Siae 208, принадлежащие ВВС Италии. Они вылетели из аэропорта Гвидонии "Альфредо Барбьери".

Отмечается, что на борту каждого из них был пилот.