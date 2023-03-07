Талибы объявили о первых торгах добытой в Афганистане нефтью

В Кабуле состоялись первые торги нефтью, которая была добыта в Афганистане. Об этом во вторник, 7 марта, сообщило министерство горнорудной промышленности и нефти, контролирующего Афганистан движения "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Уточняется, что при проведении тендера на продажу 20 тыс. т кашгарской нефти и 7 тыс. т ангутской нефти присутствовал временно исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддин Делавар.

"Мы являемся свидетелями первых торгов нефтью, добываемой в Афганистане. Предметом гордости является и то, что компании-заявители также находились внутри страны и вся переработка сырья будет производиться также внутри Афганистана", - сказал исполняющий обязанности министра, чьи слова передает "Интерфакс", на церемонии открытия торгов.