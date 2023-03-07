В Турции назвали сроки начала добычи черноморского газа

Турция может начать поставлять населению газ, большие запасы которого были найдены в Черном море, в апреле. Такие сроки назвал глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект откладывается из-за разрушительных землетрясений в стране в феврале. Министр объясняет, что некоторые сотрудники, занятые в работах, проживали в зоне бедствия и в настоящее время находятся вместе со своими родственниками, которым была необходима помощь.

Землетрясения также привели к массовому оттоку рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве Турции. Так, в пострадавших регионах отмечается "серьезная миграция", писал ранее Bloomberg.

Турецкие власти объявили об открытии месторождения в Черном море в 2020 году, а в начале 2023-го завершилось строительство газоизмерительной станции (ГИС), предназначенной для поставок топлива гражданам страны. Тогда же стало известно о готовности трубопровода, соединяющего эту станцию с газораспределительной системой. Первые поставки потребителям обещали в первом квартале текущего года.