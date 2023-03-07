Израиль работает над нормализацией отношений с еще четырьмя странами

Израиль работает над нормализацией отношений с четырьмя мусульманскими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на источники.

По данным газеты, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ведет переговоры с властями Мавритании, Сомали, Нигера и Индонезии.

Источники издания сообщают, что в "закулисных усилиях" по расширению "Авраамовых соглашений" (договоренности Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко о стабилизации отношений. - "Газета.Ru"), также принимают участие госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Израиль и Мавритания имели дипломатические отношения, установленные в 1999 году, но разорвали их в 2008 году из-за войны в Газе. У Израиля и Сомали никогда не было дипломатических отношений, но за последний год появились сообщения о том, что президент страны Хасан Шейх Мохамуд заинтересован в их установлении. С Нигером у Израиля также никогда не было официальных дипломатических отношений. У Джакарты также нет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом, но существуют неофициальные связи в сфере торговли, технологий и туризма.