В Иране арестовали пятерых по подозрению в причастности к отравлениям девочек в школах

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и правопорядка Сейед Маджид Мирахмади сообщил об аресте нескольких человек по подозрению в причастности к массовым отравлениям школьников,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.

Расследование массовых отравлений, жертвами которых стало уже более 5 тыс. учеников школ, преимущественно женского пола, продолжается.

"Даст Бог, этот вопрос будет решен, если... избегать беспокойства и стресса. Очень важно знать план врага. Враг пытается запугиванием разрушить систему образования страны, и они пытаются представить проблему более серьезной, чем она есть на самом деле. Кто-то ведет гибридную войну как внутри страны, так и за ее пределами", - заявил Мирахмади.

До этого аятолла Ирана Али Хаменеи потребовал смертной части виновникам массовых отравлений в случае, если будет доказано, что они были вызваны намеренно.