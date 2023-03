Сару Фергюсон не пригласили на коронацию Карла III

Герцогиня Йоркская рассказала, что до сих пор не получила приглашения на коронацию своего бывшего шурина, короля Карла III. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сара Фергюсон побеседовала с редактором Glamour Самантой Барри в рамках рекламного тура своего нового исторического романа "Самая интригующая леди". На вопрос, удалось ли ей получить приглашение на коронацию, бывшая жена принца Эндрю отшутилась. Она сказала, что это "TBD" - сокращение от "to be decided" или "to be determined", то есть пока приглашение на коронацию к ней не пришло.

Когда Фергюсон спросили, планирует ли она пойти на важное мероприятие, она сказала: "Приглашения еще не разосланы. Правда?"

Герцогиня Йоркская также добавила: "Я решила, что самое лучшее в британской жизни - это коронация, хотя я никогда на ней не была. Думаю я должна организовать чайную комнату в конце дороги с бантами и пирожными".

Некоторые приглашения на коронацию уже разосланы. Несколько дней назад представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил, что пара получила свои приглашения. Однако они не сообщили, собирается ли пара в мае посетить коронацию.