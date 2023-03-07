https://news.day.az/world/1544477.html В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке - ВИДЕО
В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке - ВИДЕО
В Москве загорелся третий этаж здания Главного управления МВД России по городу, которое находится на улице Петровка.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.
"Пожар охватил третий этаж здания ГУ МВД на Петровке, 38 в центре Москвы", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают пожарные службы.
Информации о пострадавших нет.
Как пишет Telegram-канал Baza, предварительно, загорелись стройматериалы на третьем этаже здания.
По данным экстренных служб, пять человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.
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