В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке

В Москве загорелся третий этаж здания Главного управления МВД России по городу, которое находится на улице Петровка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

"Пожар охватил третий этаж здания ГУ МВД на Петровке, 38 в центре Москвы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарные службы.

Информации о пострадавших нет.

Как пишет Telegram-канал Baza, предварительно, загорелись стройматериалы на третьем этаже здания.

По данным экстренных служб, пять человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.