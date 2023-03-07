https://news.day.az/world/1544500.html Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси - ВИДЕО
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси - ВИДЕО
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, передает во вторник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Собравшихся призывают разойтись, полиция готовится применить водометы.
Участники акции не реагируют на призыв и продолжают оставаться на улице Читадзе у здания парламента.
Ситуация в Тбилиси накалилась после того, как депутаты приняли законопроект об иноагентах в первом чтении.
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