Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, передает во вторник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Собравшихся призывают разойтись, полиция готовится применить водометы.

Участники акции не реагируют на призыв и продолжают оставаться на улице Читадзе у здания парламента.

Ситуация в Тбилиси накалилась после того, как депутаты приняли законопроект об иноагентах в первом чтении.