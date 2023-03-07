https://news.day.az/world/1544501.html Гутерриш совершил визит в Украину
Гутерриш совершил визит в Украину
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину, где в среду проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским по продлению зерновой сделки.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится в Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", - сказал он.
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