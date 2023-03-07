Гутерриш совершил визит в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину, где в среду проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским по продлению зерновой сделки.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится в Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", - сказал он.